В Петербурге жители наблюдали гало

В Петербурге жители наблюдали гало
Гало. Фото: vk.com/unreleased_dtp

Удивительное по своей красоте явление появилось на небе вчера, 29 марта.

Фотографиями эффекта поделился очевидец в группе «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Комментаторы восхитились фотографиями гало. Многие написали, что явление выглядит очень красиво, а кто-то отметил, что с введением нерабочей недели и появлением свободного времени, появилось время для созидания.

Напомним, гало — атмосферное оптическое явление, для которого характерно появление вторичного свечения вокруг источника света. В данном случае солнца, которое в последнее время радует петербуржцев достаточно часто.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что жители Петербурга заметили солнечное гало. Наиболее часто его можно увидеть зимой, от чего эффект называют «зимней радугой».

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гало эффект
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