Жители Петербурга заметили солнечное гало

Жители Санкт-Петербурга публикуют в социальных сетях фотографии редкого оптического феномена. В минувшее воскресенье над центром Северной столицы можно было увидеть солнечное гало, пишет телеканал.

Светящееся кольцо, которые окружает солнце, летом встречается довольно редко. Чаще стать свидетелем необычного явления можно зимой, из-за чего гало иногда называют «зимняя радуга».

Причиной его появления становится преломление света в образовавшихся в перистых облаках ледяных кристаллов. Обычно это происходит на высоте 5-10 метров.

Ранее в GazetaSPb сообщали, что солнечное явление, согласно народным приметам, является предвестником похолодания и дождей. Также явление может возникнуть из-за тумана.