В небе над Петербургом заметили солнечное гало

В летние месяцы гало появляется при преломлении солнечного света в период прохождения через облака. Фото: @vinsentvega060379/ Instagram

В летние месяцы гало появляется при преломлении солнечного света в период прохождения через облака. Фото: @vinsentvega060379/ Instagram

Петербуржцы заметили редкое природное явление в небе над городом. Согласно народным приметам, его появление предвещает дожди и похолодание.

В воскресенье, 25 августа, жители и гости Петербурга могли наблюдать редкое природное явление — небо было украшено солнечным гало. По народным приметам, в ясный день появление гало означает скорое наступление дождей и холодов.

Обычно подобный оптический феномен можно заметить зимой, тогда оно возникает благодаря кристаллам льда в перистых облаках. В летние месяцы гало появляется при преломлении солнечного света в период прохождения через облака или из-за тумана.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в небе над Петербургом были замечены две луны. Со слов очевидца, одна из них была очень яркая, что освещала дома, так как было полнолуние. Он также отмечает, что луна слегка двигалась в разные стороны.