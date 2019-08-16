В небе над Петербургом были замечены две луны

В небе над Петербургом были замечены две луны
Одна из лун исчезла. Фото: vk.com/spb_today_unpublished

Житель Санкт-Петербурга увидел ночью над городом сразу две луны. Теперь жители разгадывают странное явление Северной столицы.

Обо всем петербуржец рассказал в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте», куда выложил фото и видео происходящего.

Ночью в 2:40 в небе над городом было две луны. В 3:30 одна из них потускнела и исчезла.

Со слов очевидца, одна из них была очень яркая, что освещала дома, так как было полнолуние. Он также отмечает, что луна слегка двигалась в разные стороны.

В комментариях люди высказывались неоднозначно, большинство заявили, что за исчезнувшую луну мужчина принял садящийся самолет. Вместе с тем нашлись и те, кто его поддержал и ответили, что тоже стали свидетелями странного явления.

Ранее в GazetaSPb сообщали о метеоритном дожде, который можно было увидеть в небе над Северной столицей.

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