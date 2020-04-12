С начала апреля в Ленобласти выявили 758 нарушений запрета на посещение лесов

Патрульные объясняли гуляющим, что нужно соблюдать наложенный властями запрет. Фото: Pixabay

Патрульные объясняли гуляющим, что нужно соблюдать наложенный властями запрет. Фото: Pixabay

В Ленобласти с начала апреля запрет на посещение лесов нарушили 758 раз.

За первые две недели текущего месяца сотрудники лесничеств провели 1241 проверку соблюдения соответствующего запрета.

Как сообщила пресс-служба правительства региона, патрульные объясняли гуляющим, что нужно соблюдать наложенный властями запрет, уйти из леса и отправиться домой на самоизоляцию.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в РЖД отменит 32 поезда дальнего следования из-за коронавирусной инфекции. В компании отметили, что изменения в расписании будут вводиться только в случае существования дублирующих поездов.