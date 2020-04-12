Петербуржцев удивил целый ряд автомобилей каршеринга в районе Хасанской улицы

Петербуржцев удивил целый ряд автомобилей каршеринга в районе Хасанской улицы
Арендованные машины заметили на парковке. Фото: vk.com/unreleased_dtp

В Красногвардейском районе Петербурга местные жители заметили большое количество коршерингов. Машины очевидцы заметили на парковках района.

Обо всем стало известно в воскресенье, 12 апреля. Кадры арендованных авто опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» соцсети «ВКонтакте».

Очевидцы отметили, что больше всего машин службы каршеринга в районе Хасанской улицы и на парковке магазина «Лента». На фотографиях видно, что автомобили одной фирмы занимают целый парковочный ряд магазина.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что пожар в Николаевской больнице спасатели потушили за 15 минут. Причины возгорания пока неизвестны.

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