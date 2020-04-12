Водитель погиб ВАЗа погиб при столкновении с мусорозом в Ленобласти

Водитель погиб ВАЗа погиб при столкновении с мусорозом в Ленобласти
Место ДТП. Фото: vk.com/dorinspb

Во Всеволожском районе Ленобласти произошло ДТП с участием мусоровоза Scania и ВАЗ. Один из водителей скончался на месте.

Трагедия случилась в воскресенье, 12 апреля, примерно в 19:20 на трассе Проба —Лепсари —Борисова Грива. Кадры с места происшествия опубликовали в группе «Дорожный инспектор» соцсети «ВКонтакте».

Как сообщает управление ГИБДД по Петербургу и области, по предварительным данным, 42-летний водитель отечественной машины не справился с управлением и вылетел на полосу встречного движения. Травмы оказались несовместимы с жизнью.

По факту случившегося проводится проверка.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что спасатели тушили пожар в Николаевской больнице. Сотрудники справились с огнем за 15 минут.

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