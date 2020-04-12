В Мурманской области за сутки число зараженных COVID-19 увеличилось вдвое

Больше 70% заболевших — люди в возрасте 18-45 лет. Фото: Pixabay

Больше 70% заболевших — люди в возрасте 18-45 лет. Фото: Pixabay

В Мурманской области число зараженных коронавирусом за сутки выросло вдвое. К настоящему моменту инфекция подтверждена у 128 человек.

По данным оперштаба по борьбе с инфекцией, 79 случаев зафиксировано в Кольском районе, 27 — в Кировско-Апатитской агломерации, 7 в Мурманске, 6 в ЗАТО Александровск, 5 в Печенгском районе, 2 в Мончегорске, по одному в в ЗАТО Североморске и в Кандалакше.

Десять пациентов смогли побороть болезнь.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в ближайшие дни в Россию из-за границы вернутся около пяти тысяч граждан. В стране за сутки было выявлено более двух тысяч новых случаев заражения коронавирусом.