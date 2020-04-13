Японские ученые нашли препарат, предотвращающий распространение коронавируса

Японские ученые нашли препарат, предотвращающий распространение коронавируса
Официальное средство для борьбы с коронавирусом еще не найдено. Фото: pixabay

В Японии научные сотрудники обнаружили препарат, который, по предварительным исследованиям, блокирует размножение нового типа коронавирусной инфекции.

Как сообщается на портале bioRxiv, речь идет о препарате нелфинавир, который врачи используют для борьба с ВИЧ в совокупности с другими препаратами.

Ученые провели исследование и обнаружили закономерность в применении нелфинавира и сокращении активности возбудителя коронавируса.

Вместе с тем, исследователи отметили, что официальное средство для борьбы с коронавирусом еще не найдено, поэтому тестирование препаратов продолжится.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ведущий эпидемиолог Китая рассказал, когда наступит пик пандемии коронавируса.

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