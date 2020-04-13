Вирусолог заявила об изменении ситуации с коронавирусом в России

Вирусолог заявила об изменении ситуации с коронавирусом в России
На быстрое распространение вируса в РФ влияет безответственность граждан. Фото: pixabay

Траектория развития нового типа коронавируса в России изменяется, заявила директор института экономики здравоохранения ВШЭ Лариса Попович.

Попович рассказала в эфире «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на канале «Россия 1», что ситуация с распространением COVID-19 в России долгое время была позитивной из-за введенных в стране мер по борьбе с заболевание. Однако в последние несколько дней все идет «уже не по оптимистической траектории».

По словам эксперта, в России число заболевших увеличилось с 1 до 10 тысяч за 12 дней. В США на это ушла неделя, а в Германии, Италии и Испании — восемь дней. Число заражений достигло 100 тысяч в этих странах за 15-18 дней.

Она добавила, что на быстрое распространение вируса в РФ влияет безответственность граждан, которые игнорируют ограничительные меры.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что японские ученые нашли препарат, предотвращающий распространение коронавируса.

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