Смерть юноши в ДТП на «Скандинавии» обернулась уголовным делом

В Ленинградской области машина сбила 21-летнего пешехода, парень скончался на месте. Водитель разыскивается правоохранителями.
Согласно данным главного управления МВД по Петербургу и Ленобласти, все произошло еще в середине марта на трассе «Скандинавия» в Выборгском районе области. Неизвестный водитель на неустановленном авто сбил молодого человека, который в результате ДТП получил смертельные травмы.
По факту произошедшего сотрудники следственного органа открыли уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ о нарушении ПДД. Полиция разыскивает виновника смертельного дорожно-транспортного происшествия.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что водитель ВАЗа погиб при столкновении с мусоровозом в Ленобласти.