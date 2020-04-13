Россиян предупредили о новых схемах мошенничества с коронавирусом

Россиян предупредили о новых схемах мошенничества с коронавирусом
Кредитная организация зафиксировала новые схемы мошенничества. Фото: pixabay

В Сбербанке предупредили о мошенниках, которые используют новые преступные схемы, связанные с коронавирусом.

Зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов заявил в интервью РИА Новости, что кредитная организация зафиксировала новые схемы мошенничества. Злоумышленники используют ситуацию с коронавирусом, предлагая гражданам получить различные компенсации за ущерб от вируса и предлагают пройти платные анализы. Кроме того, россиянам предлагают приобрести безвредные БАДы под видом лекарств от COVID-19.

Кузнецов посоветовал проверять все источники распространения тревожных новостей, быть бдительными при работе с электронной почтой и при общении с незнакомцами по телефону, в социальных сетях и мессенджерах.

Помимо этого, в Сбербанке напомнили о том, что россияне в любой ситуации могут обратиться в банк за помощью.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что мошенники придумали новую схему хищения денег с карт на фоне коронавируса.

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Россиян предупредили о новых схемах мошенничества с коронавирусом