Россиян предупредили о новых схемах мошенничества с коронавирусом

В Сбербанке предупредили о мошенниках, которые используют новые преступные схемы, связанные с коронавирусом.

Зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов заявил в интервью РИА Новости, что кредитная организация зафиксировала новые схемы мошенничества. Злоумышленники используют ситуацию с коронавирусом, предлагая гражданам получить различные компенсации за ущерб от вируса и предлагают пройти платные анализы. Кроме того, россиянам предлагают приобрести безвредные БАДы под видом лекарств от COVID-19.

Кузнецов посоветовал проверять все источники распространения тревожных новостей, быть бдительными при работе с электронной почтой и при общении с незнакомцами по телефону, в социальных сетях и мессенджерах.

Помимо этого, в Сбербанке напомнили о том, что россияне в любой ситуации могут обратиться в банк за помощью.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что мошенники придумали новую схему хищения денег с карт на фоне коронавируса.