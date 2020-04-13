Первый российский троллейбус запустили в Петербурге 118 лет назад

" В общей сложности троллейбусный парк предприятия насчитывает 688 машин. Также это 679 км одиночного провода троллейбуса, 228 пересечений типа «троллейбус – троллейбус», 396 входных троллейбусных стрелок и многое-многое другое", - рассказали в предприятии. Фото: СПб ГУП "Горэлектротранс"

" В общей сложности троллейбусный парк предприятия насчитывает 688 машин. Также это 679 км одиночного провода троллейбуса, 228 пересечений типа «троллейбус – троллейбус», 396 входных троллейбусных стрелок и многое-многое другое", - рассказали в предприятии. Фото: СПб ГУП "Горэлектротранс"

Ровно 118 лет назад, 13 апреля 1902 года (31 марта по старому стилю) на заводе «Фрезе и Ко» в Северной столице стартовали испытания первого троллейбуса в России.

Тем не менее, запуск нового транспорта отложился на несколько десятков лет, рассказывают в СПб ГУП «Горэлектротранс». И даже после того, как троллейбусы вышли на маршрут, первым городом, где они начали работать, стала Москва. Это произошло в 1933 году. В Петербурге троллейбусы появились тремя годами позже, в 1936-м.

В предприятии отмечают, что на сегодняшний день ведущее положение по развитию троллейбусного движения в России занимает именно город на Неве. Сейчас на производстве с успехом применяются технологии автономного хода, развивается маршрутная сеть, обновляется подвижной состав.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что исполняющим обязанности директора СПб ГУП «Горэлектротранс» назначен Денис Минкин.