Первый российский троллейбус запустили в Петербурге 118 лет назад

Ровно 118 лет назад, 13 апреля 1902 года (31 марта по старому стилю) на заводе «Фрезе и Ко» в Северной столице стартовали испытания первого троллейбуса в России.
Тем не менее, запуск нового транспорта отложился на несколько десятков лет, рассказывают в СПб ГУП «Горэлектротранс». И даже после того, как троллейбусы вышли на маршрут, первым городом, где они начали работать, стала Москва. Это произошло в 1933 году. В Петербурге троллейбусы появились тремя годами позже, в 1936-м.
В предприятии отмечают, что на сегодняшний день ведущее положение по развитию троллейбусного движения в России занимает именно город на Неве. Сейчас на производстве с успехом применяются технологии автономного хода, развивается маршрутная сеть, обновляется подвижной состав.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что исполняющим обязанности директора СПб ГУП «Горэлектротранс» назначен Денис Минкин.