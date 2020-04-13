Дороги Ленинградской области начали готовить к снегу

Дороги Ленинградской области начали готовить к снегу
Ремонт дорог в Ленобласти. Фото: комитет по дорожному хозяйству

В Ленинградской области за выходные уложили 2 тыс. кв. метров нового асфальта. Работы ведутся на региональных трассах.

Дорожные службы региона проводят быстрый ремонт и убирают ямы и другие деформации полотна. Наибольший объем работы выполнен в Приозерском, Всеволожском и Выборгском районах — более 1 тыс. кв. метров.

«Работы также велись в Волховском, Волосовском, Кингисеппском, Тихвинском и Бокситогорском районах», — уточнили в дорожном комитете Ленобласти.

Плюсовая температура позволила использовать метод струйно-инъекционного распыления горячей асфальтобетонной смеси. За счет этого ремонт ведется почти без ограничений движения транспорта.

В дорожном комитете добавили, что готовят дороги к осадкам. Сильный мокрый снег в регионе ожидается до четверга. Для того, чтобы избежать образования наледи, трассы начали обрабатывать солевым раствором.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что при ремонте дорог в Ленобласти будут использовать асфальт «Суперпейв».

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