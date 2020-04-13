Москвичам грозят штрафы за нарушения при использовании пропусков

Москвичам грозят штрафы за неиспользование цифровых пропусков в столице и различные нарушения с их использованием.

Сумма штрафа составит от 1 до 40 тысяч рублей в зависимости от состава и повторов нарушений. Об этом сообщил руководитель департамента информационных технологий Москвы Эдуард Лысенко в эфире радиостанции «Эхо Москвы» .

Он отметил, что если человек, который должен сидеть дома, попытается оформить пропуск, к нему будут применены соответствующие меры.

В Москве с 15 апреля вводятся спецпропуска для перемещений по городу. Соответствующее заявление сделал мэр города Сергей Собянин. По словам мэра, городские власти будут постепенно вводить пропускной режим. На первом этапе режим введут для поездок на работу, на втором — для поездок в других целях, на третьем, если понадобится, для передвижения внутри района.

За сутки в Москве зафиксировали 1355 новых случаев коронавируса. Число зараженных достигло 11513 человек.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. Отметим, что 11 марта ВОЗ объявила вспышку инфекции пандемией.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что правительство внесло поправки в Кодекс административных правонарушений, согласно которым нарушение карантина, в некоторых случаях может караться крупными штрафами, от 150 тысяч и до миллиона рублей.