В Ленобласти продолжается ремонт моста через реку Вуокса

Дорожные службы в скором времени приступят к монтажу пролетного строения моста через Вуоксу в Ленобласти.

Как сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад», дорожники проводят капремонт моста через Вуоксу, расположенного на 36 км дороги Выборг — Светогорск, входящей в состав трассы «Скандинавия». На сегодняшний день разобрано уже 75% конструкций старого моста.

Все работы на объекте ведутся по графику. Обновленный мост введут в эксплуатацию в декабре следующего года. Напомним, что капитальный ремонт моста, построенного в 1976 году, начался летом 2019 года.

Сейчас движение транспорта осуществляется по временному мосту, построенному рядом с существующим.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что движение по дамбе в Петербурга ограничат из-за ремонта тоннеля.