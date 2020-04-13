Вирусолог из Китая предсказали сроки второй волны COVID-19

Вирусолог из Китая предсказали сроки второй волны COVID-19
Вторая волна ожидается в середине осени. Фото: unsplash

Глава инфекционного отделения больницы «Хуашань» в китайском Шанхае Чжан Вэньхун считает, что вторая волна нового типа коронавируса начнется в ноябре этого года, но она будет слабее, чем текущая.

Как сообщает CNN на платформе Sina, ссылаясь на слова Вэньхуна, согласно разработанным экспертами математическим моделям, пандемию коронавируса не удастся победить к лету.

По словам вирусолога, основной урон от второй волны будет нанесен странам Африки и Южной Америки по причине слабо развитой медицины в отдельных государствах.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что израильские врачи считают, что за время карантина 50% населения наберет 5-7 кг. Министерство здравоохранения Израиля прогнозирует, что карантин поспособствует набору веса среди половины населения страны

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