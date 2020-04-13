Израильские врачи считают, что за время карантина 50% населения наберет 5-7 килограмм

Министерство здравоохранения Израиля прогнозирует, что карантин поспособствует набору веса среди половины населения страны.

Коронавирусная инфекция негативно влияет, пожалуй, на все без исключения области жизни. В том числе, на здоровье и внешний вид. Так, по предположениям израильских специалистов, к концу ограничительных мер около 50% жителей государства наберут 5-7 лишних килограммов.

Главными причинами этого являются ограниченная физическая активность и нарушение режима питания. В свою очередь, лишний вес может способствовать развитию множества других хронических недугов, предупреждают врачи израильтян. Впрочем, эти прогнозы актуальны для всего мира, находящегося в режиме самоизоляции.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что «Сбербанк» разработал онлайн-тестирование на симптомы коронавирусной инфекции.