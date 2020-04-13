Сбербанк создал онлайн-тест на коронавирус

Разработанный специалистами Сбербанка онлайн-тест получил название Sber Covid-19symptom checker.

С помощью данного теста россияне смогу оценить вероятность заражения новым типом коронавирусной инфекции, а также спрогнозировать возможное течение заболевания.

Алгоритм онлайн-теста основан на статистике проявления симптомов COVID-19, которая принадлежит Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Кроме того, тест способен учитывать ряд известных факторов риска среди населения, социально-демографических и физиологических параметров.

В Сбербанке подчеркнули, что тест выпустили исключительно с целью распространения информации о вирусе и с его помощью нельзя поставить диагноз.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге за сутки на коронавирус проверились 1821 человека.