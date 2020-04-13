В Петербурге за сутки на коронавирус проверились 1821 человека

Всего на карантине находится 5605 человек. Фото: Pixabay

Всего на карантине находится 5605 человек. Фото: Pixabay

За последние сутки в Петербурге тестирование на коронавирус прошли 1821 человека.

Всего на карантине находится 5605 человек, из них 41 — в обсерваторе, 3128 — на самоизоляции, 2436 – контактные, сообщили в администрации Петербурга. О приезде из-за границы сообщили 76 человек.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. Отметим, что11 марта ВОЗ объявила вспышку инфекции пандемией.

Общее число заразившихся в России выросло до 15 770 человек, умерли 130. При этом 1 291 пациент вылечился.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что правительство внесло поправки в Кодекс административных правонарушений, согласно которым нарушение карантина, в некоторых случаях может караться крупными штрафами, от 150 тысяч и до миллиона рублей.