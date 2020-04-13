Android и iOS начнут мониторить контакты зараженных коронавирусом

Android и iOS начнут мониторить контакты зараженных коронавирусом
Система будет разработана в ближайшие месяцы. Фото: pixabay

Apple и Google запускают совместный проект, в рамках которого их операционные системы будут оснащены специальным программным обеспечением, которое будет предупреждать пользователя о недавнем контакте с больным коронавирусом.

Как сообщает The New York Times, в ближайшие месяцы разработчики создадут систему, которая затронет несколько миллиардов владельцев смартфонов с операционными системы Android и iOS.

Гаджеты будут фиксировать сигналы от других устройств, находящихся в непосредственной близости от пользователя, и сообщать ему о приближении к зараженному коронавирусом.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что москвичам грозят штрафы за нарушения при использовании пропусков. Сумма штрафа составит от 1 до 40 тысяч рублей в зависимости от состава и повторов нарушений.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
android apple google ios коронавирус
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Android и iOS начнут мониторить контакты зараженных коронавирусом
После окончания пандемии коронавируса в Петербурге введут курортный сбор
Кудрин предложил поднять МРОТ и пособия по безработице на время ...
Администрация Петербурга предоставит бесплатные проездные льготникам
Вирусолог из Китая предсказали сроки второй волны COVID-19
Израильские врачи считают, что за время карантина 50% населения наберет 5-7 ...
В Финляндии число заражённых коронавирусом увеличилось до 3064 человек
Взрыв газа произошел в жилом доме на Васильевском острове