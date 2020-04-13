Android и iOS начнут мониторить контакты зараженных коронавирусом

Apple и Google запускают совместный проект, в рамках которого их операционные системы будут оснащены специальным программным обеспечением, которое будет предупреждать пользователя о недавнем контакте с больным коронавирусом.

Как сообщает The New York Times, в ближайшие месяцы разработчики создадут систему, которая затронет несколько миллиардов владельцев смартфонов с операционными системы Android и iOS.

Гаджеты будут фиксировать сигналы от других устройств, находящихся в непосредственной близости от пользователя, и сообщать ему о приближении к зараженному коронавирусом.

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