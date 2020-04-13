Власти Петербурга утвердили продление улицы Сперанского вдоль будущего арт-парка «Тучков Буян»

Так выглядит площадка парка "Тучков Буян" сейчас. Фото: https://vk.com/park_spb

Так выглядит площадка парка "Тучков Буян" сейчас. Фото: https://vk.com/park_spb

Новый участок улицы Сперанского возле арт-парка «Тучков Буян» займет 324 метра и будет завершаться пешеходной зоной набережной Малой Невы.

Власти Северной столицы рассмотрели проект перепланировки территории вдоль будущего рекреационного парка «Тучков Буян» под строительство продолжения улицы Сперанского. В понедельник, 13 апреля, в ходе заседания правительство окончательно утвердило проект: новый участок расположится между парком и дворцом спорта «Юбилейный».

По словам главного архитектора Санкт-Петерубрга Владимира Григорьева, улица планируется четырёхполосной и тупиковой, завершатся 324-метровый отрезок будет пешеходной зоной набережной Малой Невы.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что проект нового парка «Тучков Буян», расположенного в центральной части города, воспринят неоднозначно.