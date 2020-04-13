В России подготовят почти 100 тысяч коек для зараженных COVID-19

В России подготовят почти 100 тысяч коек для зараженных COVID-19
Татьяна Голикова. Фото: kremlin.ru

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что на сегодняшний день в России развернуто десятки тысяч коек для больных новым типом коронавируса.

Голикова заявила об этом в ходе онлайн-совещания с президентом России Владимиром Путиным, трансляцию которого вел телеканал «Россия 24».

По словам вице-премьера, в медицинских учреждениях во всех регионах РФ планируется развернуть 95 тысяч коек для зараженных. Он отметила, что на данный момент в России развернуто 40 тысяч коек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Путин заявил о возможном привлечении средств Минобороны для борьбы с COVID-19.

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