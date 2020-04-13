Друг Булановой рассказал о ее здоровье

К счастью, самочувствие певицы хорошее и не вызывает опасений. Большую роль играет и позитивный настрой Булановой, который у нее наблюдается всегда. Об этом рассказал ее друг Артем Анчуков «Москве24».

Сообщается, что госпитализированная на обследование певица, даже отпускает шутки. При этом, она отмечает, что за помощью медиков она обратилась вовремя.

Напомним, Татьяна Буланова обратилась к медикам 11 апреля после ухудшения самочувствия. У певицы начались проблемы с сердцем и давлением. После МРТ выяснилось, что симптоматика являлась предынсультной.

Сейчас Буланова продолжает находиться под присмотром врачей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Татьяна Буланова рассказала о своем состоянии после госпитализации в Петербурге. После установления точного диагноза, будет назначено соответствующее лечение.