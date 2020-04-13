Вячеслав Макаров занял второе место в медиарейтинге глав законодательных органов субъектов РФ в СМИ

«Медиалогия» представила обновленный рейтинг за март. На втором месте расположился председатель ЗакСа Петербурга Вячеслав Макаров.

Представители СМИ часто упоминали персону Макарова в марте в связи с событиями, связанными с поправками в Конституцию. Парламентарий подчеркивал как они важны для страны. Отдельно отмечал Макаров нововведения, связанные с упоминанием Бога, гарантией социальной защиты граждан и защитой традиционной семьи, в которой могут присутствовать только «мама» и «папа». Помимо этого, Макаров предложил ограничить продажу зажигалок несовершеннолетним, дабы снизить подростковую токсикомании в Петербурге. Об этом gazeta.spb.ru сообщила исследовательская компания «Медиалогия».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Вячеслав Макаров уверен, что молитвы спасут Петербург от коронавируса.