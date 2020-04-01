Вячеслав Макаров уверен, что молитвы спасут Петербург от коронавируса

Вячеслав Макаров уверен, что молитвы спасут Петербург от коронавируса
Спикер городского парламента Вячеслав Макаров. Фото: Baltphoto

Спикер Законодательного собрания Северной столицы Вячеслав Макаров уверен, что молитвы помогут городу пережить пандемию коронавируса.

Об этом председатель парламента Санкт-Петербурга рассказал на заседании, которое состоялось в среду, 1 апреля. Макаров считает Северную столицу «великим православным городом планеты Земля». Он также подчеркнул, что в Мариинском дворце ежедневно проходят службы, на которых возносятся молитвы за избавление от коронавируса, а 31 марта над городом совершил облет митрополит Варсонофий с чудотворной иконой Казанской Божией Матери.

Спикер ЗакСа заявил, что эти меры обязательно помогут, так как Россия — великая православная держава, а Петербург — город апостола Петра.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru рассказывала, как прошел полет митрополита Варсонофия над городом.

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