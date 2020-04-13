Собственники ТРЦ «Галерея» отказались идти навстречу своим арендаторам

Никаких скидок на оплату аренды за нерабочий апрель предоставлено не будет.
Закрытие точек общепита стало большим ударом для представителей бизнеса. Под закрытие из-за ограничения правительства попал и известный фудмолл «Eat Market Галерея». В связи с этим, арендаторы обратились к собственникам ТРЦ и попросили об арендных каникулах на апрель, надеясь на понимание. К несчастью, их ждал отказ. Об этом сообщает РБК с ссылкой на пресс-службу Eat Market.
Сообщается, что «Галерея» всегда была жесткой по отношению к оплате аренды. И возможно, не сочтет закрытие ТРЦ из-за эпидемии форс-мажором.
Скорее всего, по этому вопросу состоятся судебные разбирательства. Ведь многие арендаторы попросту не обладают средствами для погашения оплаты аренды, их работа парализована.
Напомним, режим нерабочих дней продлен в России до 30 апреля. Продолжать деятельность могут только предприятия, получившие разрешения. Многие общепиты в данный момент работают на доставку. Те представители, у которых такой возможности нет, были вынуждены закрыться.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге малый и средний бизнес получил возможность уйти на «арендные каникулы».