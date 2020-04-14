Дрозденко с рабочим визитом приедет во Всеволожский район

Дрозденко с рабочим визитом приедет во Всеволожский район
Александр Дрозденко. Фото: Balpthoto

В рамках рабочей поездки губернатор Ленобласти Александр Дрозденко приедет во Всеволожский район.

Сегодня, 14 апреля, глава области проинспектирует ремонтные работы на участке автодороги «Петербург — Морье» — Дороги Жизни.

Как сообщили в пресс-службе правительства региона, затем Дрозденко осмотрит строительство транспортной развязки на пересечении автодороги «Петербург — завод им. Свердлова — Всеволожск» с ж/д на перегоне «Всеволожская — Мельничный ручей».

Кроме того, губернатор проведет собрание по вопросам реализации программы ремонта дорог общего пользования регионального значения.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Александр Дрозденко осмотрел строящиеся детскую больницу и поликлинику в Сертолово. Глава Ленобласти также проверил, как на объектах защищаются от нового вируса.

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