Дрозденко осмотрел стройплощадки в Сертолово и проверил, как там защищаются от коронавируса

Дрозденко осмотрел стройплощадки в Сертолово и проверил, как там защищаются от коронавируса
Александр Дрозденко. Фото: Balpthoto

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко побывал на стройплощадках Сертолово-1.

В ходе осмотра строящихся детской больницы и поликлиники он отметил, что такие объекты региону особенно необходимы. Оба объекта возводятся по программе «Развитие здравоохранения в Ленинградской области».

Как сообщает Online47, после завершения первого этапа работ будет работать шестиэтажная поликлиника, рассчитанная на 850 посещений в смену. Позднее рядом появится больничный комплекс с администрацией и аптекой.

Особое внимание в ходе поездке уделялось соблюдению на стройплощадках усиленных мер по противодействию распространения нового вируса.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Александр Дрозденко заявил о необходимости ужесточения мер самоизоляции.

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