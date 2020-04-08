Дрозденко осмотрел стройплощадки в Сертолово и проверил, как там защищаются от коронавируса

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко побывал на стройплощадках Сертолово-1.

В ходе осмотра строящихся детской больницы и поликлиники он отметил, что такие объекты региону особенно необходимы. Оба объекта возводятся по программе «Развитие здравоохранения в Ленинградской области».

Как сообщает Online47, после завершения первого этапа работ будет работать шестиэтажная поликлиника, рассчитанная на 850 посещений в смену. Позднее рядом появится больничный комплекс с администрацией и аптекой.

Особое внимание в ходе поездке уделялось соблюдению на стройплощадках усиленных мер по противодействию распространения нового вируса.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Александр Дрозденко заявил о необходимости ужесточения мер самоизоляции.