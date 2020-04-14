В Пулково во вторник отменили 40 рейсов, вылетят только 27

В петербургском аэропорту Пулково отменили 40 рейсов. Вылетят только 27 самолетов — очевидно, лишь по внутренним направлениям.

Обо всем стало известно сегодня, 14 апреля. Согласно данным онлайн-табло городского аэропорта, отменены рейсы в Москву компаний «Аэрофлот», S7, «Ютэйр», АК «Россия», а также в другие российские города авиакомпаний Red Wings, Smartavia, «Руслайн» и других.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что вслед за зарубежными рейсами авиакомпании сокращают и внутренние. Воздушные границы между странами практически закрылись.