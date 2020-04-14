Вслед за зарубежными рейсами авиакомпании сокращают и внутренние

Вслед за зарубежными рейсами авиакомпании сокращают и внутренние
Некоторые компании полностью остановили работу. Фото: pixabay

Воздушные границы между странами практически закрылись. Регулярное международное авиасообщение России с остальным миром прекратилось еще в прошлом месяце.

К настоящему моменту лишь единичные рейсы выполняются для возврата граждан на родину. Но с каждым днем у пассажиров все меньше возможностей совершить перелеты и внутри страны. С 4 апреля рейсы формируются по спискам на основе заявок россиян, подаваемых на портал госуслуг.

Некоторые компании уже полностью остановили работу, другие уведомили пассажиров о сокращении программы рейсов.

Так, с текущего месяца компания «Россия» закончила свой перевод в московский аэропорт Шереметьево из аэропорта Внуково.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в авиакомпания «Россия» перевела часть своих сотрудников на удаленную работу. соответствующая мера была принята в связи с необходимостью профилактики распространения новой инфекции.

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