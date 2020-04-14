Российские операторы сотовой связи планируют поднять тарифы

Российские телекоммуникационные компании предупреждают жителей страны о более существенном, чем предполагалось, увеличении тарифов на связь в конце 2020 года.

В конце прошлого года специалисты компаний мобильной связи планировали, что тарифы увеличатся примерно на 10%, однако теперь мнение многих респондентов (38%) склоняется к повышению стоимости связи на 15%. Еще 24% опрошенных экспертов считают, что рост тарифов достигнет 24%. И лишь 13% топ-менеджеров сотовых операторов уверены, что цены останутся прежними.

Причины подорожания услуг все те же: кризис, вызванный коронавирусом, падение рубля и платежеспособности граждан, а также подорожание аренды. Кроме того, провайдеры оказались в бедственном положении, потеряв многих клиентов в сегменте малого и среднего бизнеса.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что банки в России могут повысить ставки по кредитам и вкладам.