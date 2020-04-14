В Петербурге перед судом предстанет виновник ДТП, в котором сильно пострадала женщина

Нерадивый автомобилист-иностранец в Петербурге выехал на перекресток на «красный» и спровоцировал аварию, в которой другая участница ДТП получила множественные переломы.

При расследовании дела выяснилось, что мужчина в апреле 2019 года был остановлен сотрудниками дорожной инспекции в Ярославской области. Проверка документов показала отсутствие полиса ОСАГО. Тогда мужчина попытался дать взятку правоохранителю в размере 1,5 тысяч рублей. Это стало основанием для уголовного преследования, позже исчезнувшего нарушителя объявили в розыск.

Затем, в октябре прошлого года, по вине иностранца случилось дорожно-транспортное происшествие. Последствия для женщины, находившейся в другом автомобиле, расцениваются как тяжкие телесные повреждения. Наказание для преступника определит суд.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Выборге двое неизвестных злоумышленников совершили поджог BMW X5.