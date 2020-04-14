Количество зараженных в Петербурге растет, а индекс самоизоляции — падает

В Северной столице второй день подряд регистрируют 121 случай заражения коронавирусной инфекцией, однако горожане, кажется, перестали воспринимать чрезвычайную ситуацию всерьез.

Индекс самоизоляции, который показывают «Яндекс.Карты», демонстрируют халатное отношение петербуржцев к домашнему режиму. Уже в 11:00 утра показатели опустились до 2,7 баллов — это значит, что на улицах недопустимо много людей. В «зеленой зоне» Петербург находится лишь с 22:00 до 7:00.

Медики удивляются парадоксальности положения, так как наглядное ухудшение ситуации по неизвестной причине не способствует росту сознательности горожан. Отметим, что в других городах России события развиваются аналогичным образом.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что суды Северной столицы зарегистрировали более трехсот административных дел о нарушении режима самоизоляции.