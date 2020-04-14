В Петербурге суды получили больше 300 дел о нарушении режима самоизоляции

В мировые и районные суды Петербурга поступило 325 административных дел о нарушении самоизоляции.

Мировые судьи Петербурге получили 193 материала по делам об административных правонарушениях, предусмотренных статьей КоАП о неповиновении законному распоряжению или требованию должностного лица органа, осуществляющего государственный надзор. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Отмечается, что 85 из них рассмотрено, а 42, то есть примерно каждое восьмое было возвращено.

Районные суды зарегистрировали 132 материала по делам по статье КоАП за невыполнение санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий. Из них 19 — в отношении юрлиц и индивидуальных предпринимателей, не пожелавших прекращать работу во время ограничений, а остальные — в отношении физических лиц. Пока рассмотрено 30 дел.

Напомним, губернатор Петербурга Александр Беглов ввел режим самоизоляции. Нельзя без необходимости выходить из дома. Теперь покинуть квартиру можно только для обращения в больницу, для того, чтобы поехать на работу, купить продукты и выгулять собак в 100 метрах от дома и вынести мусор. Для посещения закрыты детские площадки, бары, рестораны, кафе и парки. Согласно новым поправкам, теперь запрещена не только работа музеев, ресторанов, фитнес-центров, кинотеатров, театров, аквапарков и торговых центров, но и посещение их петербуржцами.

С начала пандемии в России зафиксировано 21 102 заболевших, из них 1694 человека успешно вылечились, а 170 пациентов скончались. Отметим, что почти половина поступивших в больницы Москвы за последние сутки (44,5%) — люди, в возрасте от 18 до 45 лет, и лишь 14% — старше 65 лет. В Петербурге за прошедшие сутки выявлен 121 новый случай инфицирования COVID-19. В Ленобласти выявлено 35 случаев. Согласно данным оперативного штаба на 14 апреля, всего по России зафиксировано 2 774 новых случаев инфицирования. Общее число заболевших в Петербурге таким образом выросло до 799.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что правительство внесло поправки в Кодекс административных правонарушений, согласно которым нарушение карантина, в некоторых случаях может караться крупными штрафами, от 150 тысяч и до миллиона рублей.