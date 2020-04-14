Жительница Выборга может попасть в финал шоу «Голос.Дети»

Жительница Выборга может попасть в финал шоу &#171;Голос.Дети&#187;
На слепых прослушивания София исполнила песню "Girls Just Want To Have Fun". Фото: YouTube/voicekids1tv

Талантливая жительница города Выборг в Ленинградской области София Фоменко стала участницей телешоу «Голос.Дети». Теперь у девочки появился шанс пройти в финал программы.

На шоу объявлен дополнительный этап прослушиваний, который состоится уже в ближайшую пятницу, 17 апреля. Об этом рассказали в официальном сообществе программы «Голос.Дети» в социальной сети «Вконтакте». Юная исполнительница из Выборга имеет все шансы дойти до финального выступления.

Во время её номера маленькой певице присвоят номер, по которому можно будет отдать свои голоса за нее. Таким образом, телезрители могут выбрать, дать ли Софии шанс продолжить борьбу за победу. Девочка написала на своей странице во «Вконтакте», что надеется на поддержку поклонников и земляков.

Ранее gazeta.spb.ru cообщала, что в финале финского шоу конкурса талантов среди детей победила участница из России.

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