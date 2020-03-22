В Финляндии девочка из России вышла в финал конкурса талантов

У талантливой девочки есть все шансы на победу. Фото: https://pixabay.com

У талантливой девочки есть все шансы на победу. Фото: https://pixabay.com

Раньше девятилетняя Вероника Истомина жила вместе с семьей в Санкт-Петербурге.

Юная певица не смогла оставить равнодушными членов жюри конкурса Talented Suomi, и пробилась в финал, который пройдет в прямом эфире 5 апреля. Конкурс транслируется на финском телеканале MTV3.

В Финский город Лахти семья Вероники переехала в 2018 году для развития бизнеса главы семейства. В родном Петербурге девочка занималась в музыкальной школе Выборгского района и посещала местный филиал ансамбля «Непоседы». Уже в Лахти Вероника продолжила заниматься вокалом со своим нынешним педагогов по вокалу, которой очень благодарна за развитие своего таланта. Об этом сообщают РИА-новости.

Ранее, девочка уже участвовала в конкурсе в Савонлинна и заняла второе место. Именно после этого маме юного дарование пришло письма от представителя конкурса талантов с приглашением к участию.

Сейчас Вероника мечтает о том, чтобы знать певицей. Она хочет делать счастливыми людей по всему миру. Девочка рассказала, что любит рисовать и ходить в театр. Отдельно она отметила, что не любит кашу.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что из-за коронавируса отменили «Евровидение-2020».