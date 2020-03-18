Из-за коронавируса отменили «Евровидение-2020»

Представлять Россию на Евровидение должна была группа Little Big. Фото: кадр из клипа на песню Uno

Представлять Россию на Евровидение должна была группа Little Big. Фото: кадр из клипа на песню Uno

Песенный конкурс «Евровидение-2020» отменили из-за пандемии коронавируса. Представлять Россию должна была петербургская рейв-группа Little Big.

«С глубоким сожалеем мы вынуждены сообщить об отмене «Евровидения-2020″ в Роттердаме», — говорится в официальном заявлении организаторов конкурса.

Организаторы отмечают, что последние несколько недель прорабатывали множество альтернативных вариантов для проведения Евровидения. Однако избежать отмены конкурса не удалось. Решение принял Европейский вещательный союз.

Конкурс «Евровидение-2020» должен был пройти в концертном зале Ahoy в Роттердаме 12, 14 и 16 мая. Выступить от России должна была группа Little Big с песней Uno. Клип российских артистов был опубликован на официальном YouTube-канале «Евровидения» 12 марта. Меньше чем за неделю его посмотрели более 33 млн человек. Ролик почти догнал по просмотрам выступление Сергея Лазарева в 2016 году (36 млн просмотров).