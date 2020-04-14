Здоровье петербуржцев старше 65 лет будут в обязательном порядке проверять еженедельно

По распоряжению главного санитарного врача Северной столицы Наталии Башкетовой, медработники будут проверять самочувствие горожан старше 65 лет каждую неделю.

В рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции Комитет по соцполитике Петербурга совместно с районными администрациями должны обеспечить учет всех жителей старше 65 лет и людей с ограниченными возможностями, а также организовать еженедельные визиты на дом медработников. Во вторник, 14 апреля, постановление опубликовали на портале управления Роспотребнадзора.

При выявлении симптомов ОРВИ или гриппа пациентов необходимо сразу же обследовать на COVID-19 и, в случае положительного результата, оперативно поместить в больницу. Кроме того, за здоровьем жителей детских домов и интернатов будут усиленно следить и регулярно измерять температуру.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что, по мнению Владимира Путина, справиться с пандемией можно только экстренными мерами.