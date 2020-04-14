Путин выступил за принятие экстраординарных мер для борьбы с коронавирусом

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости экстраординарных мер для борьбы с распространением коронавируса.

«Требуются действительно экстраординарные меры, чтобы остановить распространение инфекции», — заявил он во время онлайн-саммита Евразийского экономического совета.

Он отметил, что в России пик эпидемии еще не пройден и рассказал о мерах, введенных в стране, для борьбы с коронавирусом.

Российский лидер также добавил, что в стране активно ведется работа над лекарствами и вакциной от коронавируса.

С начала пандемии в России зафиксировано 21 102 заболевших, из них 1694 человека успешно вылечились, а 170 пациентов скончались. Отметим, что почти половина поступивших в больницы Москвы за последние сутки (44,5%) — люди, в возрасте от 18 до 45 лет, и лишь 14% — старше 65 лет. В Петербурге за прошедшие сутки выявлен 121 новый случай инфицирования COVID-19. В Ленобласти выявлено 35 случаев. Согласно данным оперативного штаба на 14 апреля, всего по России зафиксировано 2 774 новых случаев инфицирования. Общее число заболевших в Петербурге таким образом выросло до 799.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что правительство внесло поправки в Кодекс административных правонарушений, согласно которым нарушение карантина, в некоторых случаях может караться крупными штрафами, от 150 тысяч и до миллиона рублей.