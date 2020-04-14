Названы примерные сроки восстановления авиасообщения после коронавируса

Трэвел-журналист Эоган Корри предположил, что возобновить туристические поездки в мире удастся не раньше начала осени.

«Я надеюсь, что снова окажусь в самолете в сентябре, но создается впечатление, что это случится только весной следующего года — пока все снова сможет полноценно функционировать», — цитирует его слова портал RSVP.

При этом он отметил, что возобновление путешествий напрямую зависит от восстановления всей туристической отрасли.

Регулярное международное авиасообщение России с остальным миром прекратилось еще в прошлом месяце. Сейчас лишь единичные рейсы выполняются для возврата граждан на родину. С каждым днем у пассажиров все меньше возможностей совершить перелеты и внутри страны. С 4 апреля рейсы формируются по спискам на основе заявок россиян, подаваемых на портал госуслуг. Некоторые компании уже полностью остановили работу, другие уведомили пассажиров о сокращении программы рейсов.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией более 1 934 125 человек. Скончались 120 437, при этом 456 599 человек выздоровели. Общее число заразившихся в России выросло до 21 102 человек, умерли 170. При этом 1 694 пациента вылечились.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в авиакомпания «Россия» перевела часть своих сотрудников на удаленную работу. соответствующая мера была принята в связи с необходимостью профилактики распространения новой инфекции.