В России предложили раздать деньги населению

Экономисты, среди которых профессор экономики парижской Школы политических наук Сергей Гуриев и профессор Чикагского университета Константин Сонин, призвали раздавать деньги россиянам просто так.

Как говорится в докладе экономистов, опубликованном фондом «Либеральная миссия», это позволит запустить программу количественного смягчения.

По мнению экспертов, меры поддержки населения во время кризиса и пандемии нового типа коронавируса должны составлять от 4-6% ВВП страны. На сегодняшний день правительство РФ направляет на минимизацию последствий кризиса всего 1,2% ВВП, согласно статистике президента России Владимира Путина.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Кудрин предложил поднять МРОТ и пособия по безработице на время коронавирусного кризиса.