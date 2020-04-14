СМИ сообщили, что вход в кафе в Москве забетонировали из-за работы во время карантина

Бетонные блоки были установлены еще до карантина. Фото: pixabay

Бетонные блоки были установлены еще до карантина. Фото: pixabay

Во вторник, 14 апреля, СМИ сообщили о том, что в столице забетонировали вход в кафе «Самса халяль» на Таганке, которое продолжало работать в карантин. Однако власти заявили, что заведение закрыли давно и это не связано с нарушениями по карантину.

Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на слова главы департамента торговли и услуг Алексея Немерюка, работа заведения была приостановлена по решению суда еще в начале года, однако хозяева заведения игнорировали запрет на работу.

«Там действительно управа несколько раз выносила предупреждение, в итоге они поставили просто блоки», — заявил Немерюк.

Он также отметил, что бетонные блоки были установлены раньше, чем в городе ввели карантинные меры, ограничивающие работу заведениям общепита.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге суды получили больше 300 дел о нарушении режима самоизоляции.