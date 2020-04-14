В Ленобласти ожидается ветер и снег

В Ленобласти ожидается ветер и снег
Выпадет снег. Фото: pixabay.com

В среду, 15 апреля, в Ленобласти ожидается облачная погода с прояснениями.

По данным ФГБУ «Северо-Западное УГМС», в большинстве районов ожидается небольшой мокрый снег, днем пройдет дождь. В некоторых местах выпадет снег.

Ветер будет дуть со скоростью 4-9 метров в секунду. Днем температура воздуха составит +2…+7 градусов.

Возможна гололедица. В связи с чем МЧС рекомендует водителям снизить скорость и увеличить дистанцию от впереди идущих машин, не обгонять и не перестраиваться во время движения.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что синоптик рассказал, какая погода ждет Петербург в начале весны. После аномально теплой зимы от грядущей весны и лета петербуржцы готовы ждать чего угодно.

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