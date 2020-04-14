Стало известно, когда завершится отопительный сезон в Петербурге

Обычно отопительный сезон в Петербурге подходит к концу в начале мая. Фото: unsplash

Обычно отопительный сезон в Петербурге подходит к концу в начале мая. Фото: unsplash

Жителей Петербурга пока не планируют оставлять без отопления, поскольку температура воздуха в городе еще недостаточно прогрелась.

Как сообщает «Мойка78», ссылаясь на пресс-службу комитета по энергетике и инженерному обеспечению, точные сроки завершения отопительного сезона в Северной столице пока неизвестны. Комитет всегда ориентируется на текущую погоду или на прогноз синоптиков.

Для прекращения подачи тепла в квартиры, необходимо, чтобы среднесуточная температура воздуха на протяжении недели составляла более 8 градусов тепла, отметили в ведомстве.

Стоит отметить, что обычно отопительный сезон в Петербурге подходит к концу в начале мая.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Московском районе без отопления временно останутся некоторые дома.