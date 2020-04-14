Петербургский ресторатор Затуливетров побывал в полиции из-за «заявлений бдительных граждан»

Петербургского ресторатора Александра Затуливетрова вызывали в полицию.

По его словам, это случилось из-за «заявлений бдительных граждан».

«Вызвали меня по заявлению бдительных граждан. Я написал объяснения и спокойно покинул отдел. Вели себя сотрудники крайне корректно», — рассказал он, сообщают «Невские новости».

Ранее совладелец группы SkyRest Александр Затуливетров («Бутерbrodbsky bar», «МыЖеНаТы») на своей странице в facebook сообщил, что намерен открыть свои рестораны 15 апреля, если до этого времени в Петербурге не объявят режим ЧС. Он считает, что карантинные меры не должны распространяться на рестораны, потому что там «так же безопасно, как в банках и метро». По его словам, ресторанный бизнес сейчас терпит огромные убытки и по сути «уже мертв». По словам Затуливетрова, последней каплей для него стало письмо от Альфа-банка. Организация уведомила ресторатора о необходимости внести платеж. Не так давно он взял кредит, однако даже его не хватит, чтобы покрыть расходы за март. Бизнесмен потратил 870 тыс. рублей в одном ресторане и 1 млн 300 — в другом.

Позже он передумал открывать свои рестораны 15 апреля. По словам ресторатора, места в ресторане забронировали 177 человек. Предприниматель отметил, что теперь рисковать здоровьем людей и деньгами он считает «неуместной затеей». Кроме того, он узнал, что штрафы теперь грозят и посетителям ресторанов, нарушившим запрет. По словам Затуливетрова, ему на карту поступило 200 тыс. рублей с пометкой «на штраф». Это и побудило его оставить двери заведений закрытыми. Полученные денежные средства бизнесмен отдал сотрудникам, которые остались без работы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что правительство внесло поправки в Кодекс административных правонарушений, согласно которым нарушение карантина, в некоторых случаях может караться крупными штрафами, от 150 тысяч и до миллиона рублей.