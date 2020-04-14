Дом Альбрехта на Большой Морской признали памятником

Дом Иоганна Альбрехта на Большой Морской улице, 19 включен в реестр объектов культурного наследия регионального значения. Соответствующее распоряжение подписал глава комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников (КГИОП) Сергей Макаров.

«В основе здания сохранился объем постройки периода первых десятилетий существования Санкт-Петербурга», — отметили в КГИОП.

Основная двухэтажная часть здания была построена в 1742 году. На тот момент это был один из самых скромных домов в квартале. В дальнейшем были надстроены другие этажи, добавлен деревянный полукруглый эркер и переделан лицевой фасад.

В разное время в доме жили ученый, инженер-механик и один из организаторов транспортной системы Российской империи Августин де Бетанкур, княгиня Мария Барятинская и другие. Среди его владельцев числятся Иоганн Даниэль Альбрехт, купец Петр Лобри, семья Свистуновых и почетный гражданин Герман Эйлерс.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Дом культуры им. Ильича завода «Электросила» на Московском проспекте признали памятником регионального значения.