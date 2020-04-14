«Теремок» закрыл половину ресторанов: из-за коронавируса сеть потеряла 90% прибыли

И "Теремок", и "Буше" попросили помощи у губернатора Петербурга Александра Беглова. Фото: https://vk.com/teremok

И "Теремок", и "Буше" попросили помощи у губернатора Петербурга Александра Беглова. Фото: https://vk.com/teremok

Сеть блинных «Теремок» в Северной столице приостановила работу 50% ресторанов и 20% киосков из-за резкого падения спроса, вызванного пандемией коронавируса COVID-19.

По словам генерального директора петербургской сети заведений Виталий Свидовский рассказал, что по итогам марта «Теремок» остался без 150 миллионов рублей прибыли. Тем не менее, полностью закрывать точки, работающие навынос, не планируется, пишет АБН.

В аналогичной ситуации оказалась сеть популярных городских кофеен «Буше», чей товарооборот снизился на 75%. Это значит, что компания теряет сотни миллионов рублей. В связи с этим в Петербурге закрыли половину точек, в Москве «Буше» прекратили работу полностью, сообщил коммерческий директор сети Роман Певзнер. При этом часть заведений придется закрыть насовсем, если не удастся найти компромисс с арендодателями.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге начал работу антикризисный чат для МСП.