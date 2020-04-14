В больнице рассказали о состоянии Надежды Бабкиной

Источник в больнице, где проходит лечение от пневмонии певица Надежда Бабкина, рассказал о состоянии народной артистки России.

Он отметил, что певица подключена к аппаратам и считается тяжелой реанимационной больной.

«С персоналом общается исключительно жестами. Другой возможности просто нет, потому что со 2-го апреля она на искусственной вентиляции легких – в шею вставлена трубка, и питание осуществляется через зонд», — рассказали в больнице, сообщает «Стархит».

При этом отрицательной динамики у артистки нет: объем поражения легких не увеличивается и составляет больше 60%.

Напомним, 70-летнюю Надежду Георгиевну положили в клинику 1 апреля с подозрением на коронавирусную инфекцию, однако первые тесты опровергли подозрения врачей. Тем не менее, состояние Бабкиной не улучшалось, её пришлось подключить к аппарату ИВЛ, а затем ввести в медикаментозную кому, чтобы увеличить эффективность лечения.

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