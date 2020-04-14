Голодные утки с берегов Гатчинского пруда пришли к магазину

Утки хотят кушать, а граждане не ходят к ним с угощениями. Фото: "Неизданное. ДТП и ЧП. Петербург" в соцсети "ВКонтакте"

Утки хотят кушать, а граждане не ходят к ним с угощениями. Фото: "Неизданное. ДТП и ЧП. Петербург" в соцсети "ВКонтакте"

Петербуржцы перестали их кормить, ведь все стараются соблюдать режим самоизоляции.

Об этом стало известно сегодня, 14 апреля. Обо всем рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «Неизданное. ДТП и ЧП. Санкт-Петербург». Утки, проживающие в Гатчинском саду, заскучали и оголодали без людей. Они в поисках наживы пошли к магазину, надеясь, что их кто-нибудь покормит. Обычно петербуржцы дают им хлеб или другую закуску, а теперь уткам приходится побираться.

Пользователи соцсетей шутят, что птицы оказались не так просты, как кажутся – сообразили, когда понадобилось, как поступить.

Напоминаем, что из-за аномально теплой зимы и весны в город рано вернулись птицы – кулики и чибисы. Также очевидцы сообщают о встреченных лебедях.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге за сутки выявлен 121 случай заражения коронавирусом.